Michael Blackson | Il covid mi ha abbassato il desiderio sessuale | vaccinatevi

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 gennaio 2021), ha dato a tutti i suoi fan un'altra buona ragione per vaccinarsi contro il-19: l'attore ha fatto sapere che a causa del Coronavirus ha sofferto di un abbassamento del. Alcuni effetti collaterali del-19 sono poco noti e per questoha voluto mettere in guardia i suoi fan contro le conseguenze del virus: l'attore ha raccontato di aver sofferto di un calo dele ha invitato gli americani a vaccinarsi. L'attore di origine ghanese/liberiane è stato intervistato da TMZ, il sito web di gossip americano ha convinto il comico americano a raccontare la sua esperienza con il-19....