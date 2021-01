Meteo Italia Neve prossime ore e sino Epifania: Previsioni e Mappe (Di sabato 2 gennaio 2021) Previsioni Meteo Neve ItaliaNeve complessiva da oggi e compreso il giorno dell’Epifania.Neve oggi 2 Gennaio.Neve 3 Gennaio.Neve 4 Gennaio.Neve 5 Gennaio.Neve 6 Gennaio.Le Previsioni Meteo prospettano ancora tempo avverso, ed in questo fine settimana, la giornata peggiore sarà quella odierna. Per oggi siamo avendo già un sensibile aumento di intensità delle precipitazioni potrebbe portare la Neve su tutto il Piemonte centro-meridionale. La pioggia cadrà invece nella pianura lombarda e dell’Emilia occidentale ponendo una parentesi al periodo nevoso. In varie località il manto bianco che le ricopre tenderà gradualmente a ridursi sotto la pioggia. Ma ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 2 gennaio 2021)complessiva da oggi e compreso il giorno dell’oggi 2 Gennaio.3 Gennaio.4 Gennaio.5 Gennaio.6 Gennaio.Leprospettano ancora tempo avverso, ed in questo fine settimana, la giornata peggiore sarà quella odierna. Per oggi siamo avendo già un sensibile aumento di intensità delle precipitazioni potrebbe portare lasu tutto il Piemonte centro-meridionale. La pioggia cadrà invece nella pianura lombarda e dell’Emilia occidentale ponendo una parentesi al periodo nevoso. In varie località il manto bianco che le ricopre tenderà gradualmente a ridursi sotto la pioggia. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: NEVE, NON è FINITA. Scenderà ancora a BASSA QUOTA nei PROSSIMI GIORNI. La PREVISIONE con le ZONE COINVOLTE iLMeteo.it Maltempo: Ischia e Procida, collegamenti a singhiozzo

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 02 GEN - Restano difficili i collegamenti marittimi per Procida ed Ischia da Napoli e Pozzuoli: la prima è attualmente collegata da pochissime corse di navi traghetto. Simile ...

