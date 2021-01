Medico campano malato di tumore: «Non riesco a farmi vaccinare. De Luca al di fuori di ogni regola» (Di sabato 2 gennaio 2021) Duro j’accuse di un Medico campano che non riesce farsi vaccinare. Dito puntato contro il presidente della Regione Vincenzo De Luca che si è vaccinato per primo provocando una marea di polemiche. Sono stati in tanti a scagliarsi contro il governatore che ha saltato la fila di medici, infermieri e malati per farsi vaccinare. È una lettera amara quella che B.F., un Medico campano, ha scritto al Corriere. La lettera è firmata con le iniziali B.F. ed è stata pubblicata nella rubrica Lo dico al Corriere col titolo L‘ingiustizia. «Io, Medico volontario, non riesco a farmi vaccinare». La denuncia del Medico campano Nella lettera il Medico ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Duro j’accuse di unche non riesce farsi. Dito puntato contro il presidente della Regione Vincenzo Deche si è vaccinato per primo provocando una marea di polemiche. Sono stati in tanti a scagliarsi contro il governatore che ha saltato la fila di medici, infermieri e malati per farsi. È una lettera amara quella che B.F., un, ha scritto al Corriere. La lettera è firmata con le iniziali B.F. ed è stata pubblicata nella rubrica Lo dico al Corriere col titolo L‘ingiustizia. «Io,volontario, non». La denuncia delNella lettera il...

