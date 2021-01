Medici e infermieri al tempo del Covid: tra murales e personalismi, un’eroicizzazione fuori luogo (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen – «Giuro di prestare assistenza d’urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente», recita un passo del lungo giuramento di Ippocrate. «Io consacro la mia vita al servizio dell’umanità giuro di mettere la mia vita al servizio della persona umana di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente, prestando la mia assistenza professionale a qualsiasi malato ne abbia bisogno» recita un passo dell’altrettanto lungo giuramento degli infermieri. un’eroicizzazione fuori luogo Menzionare questi passaggi dei giuramenti di Medici e infermieri è importante in questo momento delicato. Un momento nel quale tutti sono chiamati – chi rinunciando anche a moltissimo, chi agendo – a cooperare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen – «Giuro di prestare assistenza d’urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente», recita un passo del lungo giuramento di Ippocrate. «Io consacro la mia vita al servizio dell’umanità giuro di mettere la mia vita al servizio della persona umana di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente, prestando la mia assistenza professionale a qualsiasi malato ne abbia bisogno» recita un passo dell’altrettanto lungo giuramento degliMenzionare questi passaggi dei giuramenti diè importante in questo momento delicato. Un momento nel quale tutti sono chiamati – chi rinunciando anche a moltissimo, chi agendo – a cooperare ...

