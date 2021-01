Mattino: Scuola, la Campania non riparte il 7 in presenza. Dubbi anche per Veneto, Lazio e Puglia (Di sabato 2 gennaio 2021) Mentre crescono i Dubbi sulla scelta di far ripartire la Scuola in presenza il 7 gennaio, come sottolineato anche dal consulente del ministro Roberto Speranza e professore di Igiene all’Università Cattolica, Walter Ricciardi, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha messo subito in chiaro la sua posizione, come riporta il Mattino «Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio – ha detto – queste cose mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7». Ma la Campania non è l’unica ad avanzare dei Dubbi, le si sono accodate Veneto e Lazio e poi anche la Puglia. A lasciare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Mentre crescono isulla scelta di far ripartire lainil 7 gennaio, come sottolineatodal consulente del ministro Roberto Speranza e professore di Igiene all’Università Cattolica, Walter Ricciardi, il governatore dellaVincenzo De Luca ha messo subito in chiaro la sua posizione, come riporta il«Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio – ha detto – queste cose mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare la situazione? Innon apriamo tutto il 7». Ma lanon è l’unica ad avanzare dei, le si sono accodatee poila. A lasciare ...

Il sindaco di Caserta: «Il 7 gennaio riapriremo le scuole di infanzia»

CASERTA - «Vista la serietà dei casertani, visto il comportamento che abbiamo avuto in questi giorni festivi, visto che il dato epidemiologico scende sempre di più ...

