Maria De Filippi, rivelazione amara sul suo passato: «Ci sono rimasta male quando…» (Di sabato 2 gennaio 2021) Su “Nuovo Tv” Maria De Filippi ha parlato del Natale e del significato che ha per lei. La magia delle feste appartiene soprattutto ai più piccoli, crescendo infatti molti dimenticano il valore simbolico del 24 e del 25 dicembre, dando importanza soltanto al consumismo e alla frenesia di dover fare i regali. La conduttrice di “Amici” ha svelato quale è stata la scoperta più “triste” che la lega al Natale. leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi e la malattia che la tormenta: «Non è stata una passeggiata…» A “Nuovo Tv”, come riporta anche “La Nostra Tv”, Maria De Filippi ha confidato «Ci sono rimasta male quando mia zia mi disse che non esisteva». Poi ha svelato qualcosa del suo Natale: «Facevo il presepe con mamma e papà e la ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Su “Nuovo Tv”Deha parlato del Natale e del significato che ha per lei. La magia delle feste appartiene soprattutto ai più piccoli, crescendo infatti molti dimenticano il valore simbolico del 24 e del 25 dicembre, dando importanza soltanto al consumismo e alla frenesia di dover fare i regali. La conduttrice di “Amici” ha svelato quale è stata la scoperta più “triste” che la lega al Natale. leggi anche l’articolo —>Dee la malattia che la tormenta: «Non è stata una passeggiata…» A “Nuovo Tv”, come riporta anche “La Nostra Tv”,Deha confidato «Ciquando mia zia mi disse che non esisteva». Poi ha svelato qualcosa del suo Natale: «Facevo il presepe con mamma e papà e la ...

GrandeFratello : In Casa è stata nominata a gran voce da Tommaso e Cecilia e ora è pronta a fare la sua apparizione: Maria De Filipp… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - G_Onagap21 : IO SE FOSSI IN VOI SAREI STRA FELICE CHE QUESTO GF ABBIA APERTO A TOMMY MILIONI DI PORTE AVENDO UN FUTURO IN TV ASS… - snoopygwoo : ma è chiaramente maria de filippi che dici - ioledamie : RT @LaviniaVentanni: Tommaso Zorzi non sta facendo il Grande Fratello, lui È il Grande Fratello, e non sarà di certo la non vittoria a cau… -