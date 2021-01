Manchester United, l’Accademia linguistica uruguagia difende Cavani: “Ma quale razzismo, ignoranti” (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua a tenere banco la vicenda che ha visto come protagonista Edinson Cavani.Manchester United, clamoroso Cavani: la FA accusa di razzismo il Matador, ecco come stanno le coseL'Accademia della Lingua spagnola dell'Uruguay, che per quest'ultimo paese è l'equivalente dell'Accademia della Crusca italiana, ha preso le difese del Matador - recentemente accusato di razzismo dalla Football Association -. La FA dopo aver ponderato bene la situazione, aveva infatti preso la decisone di squalificare Cavani per tre giornate (più centomila sterline di multa) per aver risposto con un "Gracias negrito!" ad un messaggio di congratulazioni di un amico sul noto social network Instagram. Il commento dell'ex attaccante di Palermo e Napoli, infatti, è stato ritenuto di matrice ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua a tenere banco la vicenda che ha visto come protagonista Edinson, clamoroso: la FA accusa diil Matador, ecco come stanno le coseL'Accademia della Lingua spagnola dell'Uruguay, che per quest'ultimo paese è l'equivalente dell'Accademia della Crusca italiana, ha preso le difese del Matador - recentemente accusato didalla Football Association -. La FA dopo aver ponderato bene la situazione, aveva infatti preso la decisone di squalificareper tre giornate (più centomila sterline di multa) per aver risposto con un "Gracias negrito!" ad un messaggio di congratulazioni di un amico sul noto social network Instagram. Il commento dell'ex attaccante di Palermo e Napoli, infatti, è stato ritenuto di matrice ...

