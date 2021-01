Manchester United e Liverpool: l’ultima volta che furono pari (Di sabato 2 gennaio 2021) Manchester United e Liverpool, le due squadre più decorate del calcio inglese è dal 1992 che non sono testa a testa. Nelle 28 stagioni precedenti, solo una volta i due colossi del calcio si sono contese il titolo. Quando la squadra di Sir Alex Ferguson ha portato i Merseysiders alla corona della massima serie nel 2008/09. Manchester United e Liverpool: torneranno quei tempi? Per gran parte degli ultimi tre decenni, il Liverpool e il Manchester United non si sono misurate. Ma per ora il campo non mente, il fatto è che attualmente siano in cima insieme, fa rispondere alla domanda: si. Le rispettive squadre di Ole Gunnar Solskjaer e Jurgen Klopp hanno entrambe conquistato 33 punti nelle 16 partite di Premier. Per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021), le due squadre più decorate del calcio inglese è dal 1992 che non sono testa a testa. Nelle 28 stagioni precedenti, solo unai due colossi del calcio si sono contese il titolo. Quando la squadra di Sir Alex Ferguson ha portato i Merseysiders alla corona della massima serie nel 2008/09.: torneranno quei tempi? Per gran parte degli ultimi tre decenni, ile ilnon si sono misurate. Ma per ora il campo non mente, il fatto è che attualmente siano in cima insieme, fa rispondere alla domanda: si. Le rispettive squadre di Ole Gunnar Solskjaer e Jurgen Klopp hanno entrambe conquistato 33 punti nelle 16 partite di Premier. Per ...

DiMarzio : L'Accademia della Lingua in Uruguay si schiera contro la squalifca per razzismo di #Cavani | #ManchesterUnited… - SuperSportTV : Paul Pogba at Manchester United ?? Paul Pogba at Juventus ?? - Erjon100 : @M_OMilan @Paolo_Bargiggia @Inter Lo ha fatto anche la juve il Manchester united, lo fanno tutti club, nessun club… - ilfoglio_it : L'amico negrito di Cavani e i linguisti del calcio inglese. La Football Association squalifica l'attaccante del Man… - JuveNelCuore88 : RT @DiMarzio: L'Accademia della Lingua in Uruguay si schiera contro la squalifca per razzismo di #Cavani | #ManchesterUnited #PremierLeague… -