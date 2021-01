Maltempo, prorogata di 24 ore l’allerta meteo in Campania (Di sabato 2 gennaio 2021) l’allerta meteo in Campania è stata prorogata di ulteriori 24 ore a causa del protrarsi del Maltempo su tutto il territorio regionale. La Protezione civile della Regione ha prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania già in atto fino alle ore 22 di domani sera, domenica 3 gennaio. Su tutte le zone, ad esclusione della Leggi su 2anews (Di sabato 2 gennaio 2021)inè statadi ulteriori 24 ore a causa del protrarsi delsu tutto il territorio regionale. La Protezione civile della Regione ha prorogato l’avviso di allertaingià in atto fino alle ore 22 di domani sera, domenica 3 gennaio. Su tutte le zone, ad esclusione della

