Maltempo nella Capitale: due alberi crollano e colpiscono un palo della segnaletica (FOTO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Ancora disagi per il Maltempo nella Capitale. A piazza Minucciano, nel quartiere Nuovo Salario, non è crollato solo un albero come precedentemente segnalato. Sono ben 2 gli alberi caduti, oltre a un ramo, che hanno colpito e abbattuto un palo della segnaletica stradale. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile che, in circa un’ora e mezzo di intervento, hanno liberato l’ingresso dell’area verde e hanno tagliato tutti i rami e gli alberi caduti. Ricordiamo che nel Lazio resta massima l’allerta per il Maltempo: si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Ancora disagi per il. A piazza Minucciano, nel quartiere Nuovo Salario, non è crollato solo un albero come precedentemente segnalato. Sono ben 2 glicaduti, oltre a un ramo, che hanno colpito e abbattuto unstradale. Sul posto sono intervenuti i volontariProtezione Civile che, in circa un’ora e mezzo di intervento, hanno liberato l’ingresso dell’area verde e hanno tagliato tutti i rami e glicaduti. Ricordiamo che nel Lazio resta massima l’allerta per il: si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte. ...

SkyTG24 : Maltempo Lombardia, nevicate nella notte in Valtellina e Valchiavenna - CorriereCitta : Maltempo nella Capitale: due alberi crollano e colpiscono un palo della segnaletica - SIENANEWS : La fase di maltempo è instabilità persisterà nella nostra provincia per molti giorni ancora.... - 3BMeteo : Ciclone in azione su gran parte d'Italia in questo #2gennaio. #Neve anche a bassa quota a Nord, temporali e diversi… - lavocedelne : Maltempo in Trentino: la viabilità. RFI cancella treni Bassano-Trento, sostituiti da bus -