Maltempo, Liguria sotto la neve. Allerta gialla in 13 regioni (Di sabato 2 gennaio 2021) Una strada bloccata vicino Genova. In Trentino il record di neve: oltre due metri e mezzo. Collegamenti con le isole ridotti al minimo per il mare in burrasca e lo scirocco Leggi su repubblica (Di sabato 2 gennaio 2021) Una strada bloccata vicino Genova. In Trentino il record di: oltre due metri e mezzo. Collegamenti con le isole ridotti al minimo per il mare in burrasca e lo scirocco

emergenzavvf : #Maltempo, neve in Lombardia, Piemonte e Liguria, pioggia al Centro-Sud: dalla notte oltre 150 interventi dei… - Italia_Notizie : Maltempo in Liguria, forti nevicate nelle zone interne della regione - cronaca_news : Maltempo, Liguria sotto la neve. Allerta gialla in 13 regioni - AlexBongini : RT @repubblica: Maltempo: in Liguria stop ai tir in A7 e A26 - StraNotizie : Maltempo, Liguria sotto la neve. Allerta gialla in 13 regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Liguria Maltempo, Liguria sotto la neve. Allerta gialla in 13 regioni la Repubblica Ondata di maltempo si abbatte su Veneto e Friuli Venezia Giulia: piogge e vento Le previsioni

Meteo. Ondata di maltempo si abbatte su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Piogge in pianura e vento. Previsioni meteo Meteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata ...

Meteo Italia – Ciclone con piogge diffuse già in atto e pure nevicate: ma il peggio nelle prossime ore

La presenza di un minaccioso ciclone sull’Italia continua a mantenere condizioni di maltempo con piogge diffuse e nevicate fino a bassa. Il peggio tuttavia è atteso nelle prossime ore quando gran part ...

Meteo. Ondata di maltempo si abbatte su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Piogge in pianura e vento. Previsioni meteo Meteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata ...La presenza di un minaccioso ciclone sull’Italia continua a mantenere condizioni di maltempo con piogge diffuse e nevicate fino a bassa. Il peggio tuttavia è atteso nelle prossime ore quando gran part ...