Maltempo, in Campania allerta meteo prorogata fino alle 22 di domani (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo già in atto fino alle ore 22 di domani sera, domenica 3 gennaio. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 (Alta Iprinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) permane la criticità Gialla. Si prevedono ancora Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale che, localmente, potrebbero essere anche intensi. Possibili raffiche di vento nei temporali. Tra i possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione civile della Regioneha prorogato l’avviso digià in attoore 22 disera, domenica 3 gennaio. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 (Alta Iprinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) permane la criticità Gialla. Si prevedono ancora Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale che, localmente, potrebbero essere anche intensi. Possibili raffiche di vento nei temporali. Tra i possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di ...

emergenzavvf : Continua da Nord a Sud il lavoro dei #vigilidelfuoco per far fronte ai danni causati dal #maltempo. Nelle ultime 24… - tinapica66 : RT @RepubblicaTv: Maltempo, nuova mareggiata a via Caracciolo a Napoli: Oggi in Campania la protezione civile ha diramato un'allerta gialla… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Maltempo, nuova mareggiata a via Caracciolo a Napoli: Oggi in Campania la protezione civile ha diramato un'allerta gialla… - RepubblicaTv : Maltempo, nuova mareggiata a via Caracciolo a Napoli: Oggi in Campania la protezione civile ha diramato un'allerta… - MegaleHellas : Maltempo a Praiano: le immagini della mareggiata alla Praia - La Protezione civile della Regione Campania ha emanat… -