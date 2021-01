Maltempo a Roma: crollati due alberi a Montesacro e Nuovo Salario (FOTO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Maltempo a Roma: crollati due alberi per il forte vento in zona Montesacro e Nuovo Salario. Il primo è ceduto per le forti raffiche di vento sulla carreggiata dello svincolo di via Nomentana, per via di Casal Boccone. Al momento fortunatamente non risultano feriti o veicoli coinvolti. La seconda segnalazione arriva da non troppo lontano al primo episodio: a piazza Minucciano, nel quartiere Nuovo Salario, è crollato un albero all’ingresso di un’area verde. Attenzione al Maltempo in queste ore, è allerta meteo in tutta la Regione. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021)dueper il forte vento in zona. Il primo è ceduto per le forti raffiche di vento sulla carreggiata dello svincolo di via Nomentana, per via di Casal Boccone. Al momento fortunatamente non risultano feriti o veicoli coinvolti. La seconda segnalazione arriva da non troppo lontano al primo episodio: a piazza Minucciano, nel quartiere, è crollato un albero all’ingresso di un’area verde. Attenzione alin queste ore, è allerta meteo in tutta la Regione. 1 di 3 ...

emergenzavvf : 2.000 soccorsi effettuati dai #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati dal #maltempo: alberi abbattuti, stru… - CorriereCitta : Maltempo a Roma: crollati due alberi a Montesacro e Nuovo Salario (FOTO) - paolorm2012 : Maltempo, temporali e venti forti: allerta in tutto il Lazio per le prossime 36 ore - paolorm2012 : Maltempo, imbarcazione si scontra con il ponte mobile di Fiumicino. Il sindaco: 'Un disastro scampato'… - Sabbath_fed : @Fortunablu17 Anche a Roma continua il maltempo! Provato a fare un giro in bici, sono riscappato a casa per evitare lo scroscio! -