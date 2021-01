Madalina Ghenea: «Zaniolo? Ci siamo visti solo una volta» (Di domenica 3 gennaio 2021) Madalina Ghenea ha smentito tramite una nota legale di aver intrapreso una relazione con Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma Madalina Ghenea ha smentito tramite una nota legale di aver intrapreso una relazione con Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Queste le dichiarazioni della showgirl: «Cari tutti,in questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza e mettere ordine così che questa situazione sia più chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo. La mia verità? Eccola in un comunicato che non lascia spazio ad interpretazioni. Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. In questi 20 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021)ha smentito tramite una nota legale di aver intrapreso una relazione con Nicolò, centrocampista della Romaha smentito tramite una nota legale di aver intrapreso una relazione con Nicolò, centrocampista della Roma. Queste le dichiarazioni della showgirl: «Cari tutti,in questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza e mettere ordine così che questa situazione sia più chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo. La mia verità? Eccola in un comunicato che non lascia spazio ad interpretazioni. Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. In questi 20 ...

TethanosSospeso : @DottorStrowman2 @cortomuso @Madalina_Ghenea ti prego dicci che sei incinta e te li pago io gli alimenti e le vacanze al Forte Village - mirkonicolino : @PinoVaccaro77 @repubblica #Zaniolo: Sono felice con Madalina, mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro… - corradone91 : Ho visto gatti in tangenziale durare di più della chiacchierata 'storia tra Madalina #Ghenea e Nicolò #Zaniolo. Co… - Sport_Fair : #Zaniolo già scaricato dalla #Ghenea La modella smentisce il flirt sui social - zazoomblog : Madalina Ghenea smentisce tutto: “Io e Zaniolo non siamo fidanzati. Visti una sola volta” - #Madalina #Ghenea… -