Lutto per Alessandra Casella, morto il marito: “Era l’amore della mia vita” (Di sabato 2 gennaio 2021) L’attrice e conduttrice milanese Alessandra Casella ha annunciato la tristissima notizia della morte del marito con un Tweet. La morte è avvenuta all’alba del 2 gennaio. Un infarto improvviso lo ha stroncato a soli 54 anni. >> Franco Colleoni (Lega) ucciso in casa, il sindaco di Dalmine: «Una scena agghiacciante» Alessandra Caselli, l’annuncio della morte del marito “Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico”. Così l’attrice e conduttrice Alessandra Casella ha dato la notizia della morte del marito. Un messaggio laconico e sincero che cattura il dolore di una perdita improvvisa. ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 gennaio 2021) L’attrice e conduttrice milaneseha annunciato la tristissima notiziamorte delcon un Tweet. La morte è avvenuta all’alba del 2 gennaio. Un infarto improvviso lo ha stroncato a soli 54 anni. >> Franco Colleoni (Lega) ucciso in casa, il sindaco di Dalmine: «Una scena agghiacciante»Caselli, l’annunciomorte del“Un infarto a 54 anni. Eramia. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico”. Così l’attrice e conduttriceha dato la notiziamorte del. Un messaggio laconico e sincero che cattura il dolore di una perdita improvvisa. ...

MediasetTgcom24 : Lutto per Alessandra Casella, morto il marito a 54 anni: 'Era l'amore della mia vita' #AlessandraCasella… - Adnkronos : Lutto per #AlessandraCasella, muore il marito a 54 anni - Open_gol : «Le teorie del complotto non sono solo false e pericolose, ma anche ciniche e crudeli per coloro che sono in lutto»… - tob1o_k : nicole 'Spero che levi muoia presto' fino a quando poi non muore davvero e chiude per lutto - _marygiovy1503_ : @gloriaparveth Il mondo della letteratura è in lutto per la scomparsa di due grandi scrittori: Italo Calvino ed Elsa Morante... -