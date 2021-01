“Lui vuole così”. Marco Liorni, spunta il retroscena a Italia Sì: una decisione che ha stravolto tutto (Di sabato 2 gennaio 2021) Marco Liorni è uno dei migliori conduttori che la Rai possieda. Non è solamente in grado di mettere in campo una professionalità indiscutibile, infatti è anche una persona che punta molto sull’aspetto umano, e questo ha favorito e favorisce un giudizio complessivo più che positivo da parte dei telespettatori. Sul fronte vita privata Marco Liorni ha sposato Giovanna Astolfi nel 2014 dopo tredici anni di fidanzamento da cui ha avuto due figlie, Emma e Viola, ma ha che un altro figlio. Quest’ultimo si chiama Nicolò ed è nato da un matrimonio precedente. Il giorno del suo compleanno ha scritto su Instagram: “Gli ‘affacciati’ m’hanno fatto una sorpresa!”, mostrandosi accanto ai cartelli di buon compleanno del suo pubblico televisivo virtuale di ‘Reazione a catena’. Pubblico a cui si è aggiunto quello social che l’ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 gennaio 2021)è uno dei migliori conduttori che la Rai possieda. Non è solamente in grado di mettere in campo una professionalità indiscutibile, infatti è anche una persona che punta molto sull’aspetto umano, e questo ha favorito e favorisce un giudizio complessivo più che positivo da parte dei telespettatori. Sul fronte vita privataha sposato Giovanna Astolfi nel 2014 dopo tredici anni di fidanzamento da cui ha avuto due figlie, Emma e Viola, ma ha che un altro figlio. Quest’ultimo si chiama Nicolò ed è nato da un matrimonio precedente. Il giorno del suo compleanno ha scritto su Instagram: “Gli ‘affacciati’ m’hanno fatto una sorpresa!”, mostrandosi accanto ai cartelli di buon compleanno del suo pubblico televisivo virtuale di ‘Reazione a catena’. Pubblico a cui si è aggiunto quello social che l’ha ...

AlbertoBagnai : Lui vuole bene a tutti e non risponde a nessuno. Io rispondo a tutti e odio tutti. Devo ancora imparare molto da qu… - fattoquotidiano : CHI FA VISITA A VERDINI (IN CARCERE) Non si fa in tempo a parlare di crisi di governo che subito rispunta lui - borghi_claudio : @BeatricePedrini Mah, a occhio lo chiedeva lui - monicagrowsup : RT @goddessofnight_: Il fatto che Giulia chiede a Pier di fargli le imitazione e cantare è perché vuole farlo uscire per il suo talento e n… - itsmc17 : RT @goddessofnight_: Il fatto che Giulia chiede a Pier di fargli le imitazione e cantare è perché vuole farlo uscire per il suo talento e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui vuole Khedira, addio rumoroso ma vicino: lui vuole la Premier League Juventus News 24 LIVE TMW - Inter, Conte: "Crediamo nello scudetto. Trap? Un'icona, voglio fare come lui"

live Inter, Conte: 'Crediamo nello scudetto. Io guardo sempre all'eccellenza'. 13.47 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte E' un'icona del calcio italiano, spero di fare qualcosa di import ...

Governo, Rotondi: "Finirà presto, Renzi vuole la testa di Conte"

La strategia di Renzi, secondo Rotondi, è semplice, alzare i toni "perché interpretare la parte distruttiva è più facile che impersonare quella costruttiva. Non sto a discutere la posizione di Renzi, ...

live Inter, Conte: 'Crediamo nello scudetto. Io guardo sempre all'eccellenza'. 13.47 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte E' un'icona del calcio italiano, spero di fare qualcosa di import ...La strategia di Renzi, secondo Rotondi, è semplice, alzare i toni "perché interpretare la parte distruttiva è più facile che impersonare quella costruttiva. Non sto a discutere la posizione di Renzi, ...