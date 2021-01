Lory Del Santo | la forte dichiarazione sul figlio Loren | “Forse è meglio che sia successo”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 2 gennaio 2021) In queste ultime settimane ha fatto parecchio scalpore lacheDelha rilasciato in una recente intervista. L’affermazione della donna riguarda il, scomparso due anni fa a soli 19 anni. Il suicidio del ragazzo ha sconvolto l’ex volto di Drive In, tanto che da quel giorno non è più la L'articolo