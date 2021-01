Liverani: “Come noi, il Torino ha un potenziale maggiore rispetto a quanto dimostrato” (Di sabato 2 gennaio 2021) Fabio Liverani in diretta dallo Stadio Tardini di Parma ha analizzato quella che domani si preannuncia Come una sfida salvezza, contro il Torino di Marco Giampaolo: “Il Torino Come noi ha cambiato tanto e chi è più in difficoltà ha cambiato allenatore. Le difficoltà di questo campionato sono sotto gli occhi di tutti. Il Torino, Come noi, ha un potenziale più alto di quanto espresso, sono una rosa di valore che va affrontata consapevoli delle qualità che hanno, facendo una partita di attenzione e qualità”. Spazio anche per le proprie impressioni sul tecnico dei granata: “Giampaolo dà un’identità alla squadra. Ci riusciamo velocemente o meno velocemente, la nostra identità la esprimiamo in quello in cui crediamo. Ha idee, lavora, da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Fabioin diretta dallo Stadio Tardini di Parma ha analizzato quella che domani si preannunciauna sfida salvezza, contro ildi Marco Giampaolo: “Ilnoi ha cambiato tanto e chi è più in difficoltà ha cambiato allenatore. Le difficoltà di questo campionato sono sotto gli occhi di tutti. Ilnoi, ha unpiù alto diespresso, sono una rosa di valore che va affrontata consapevoli delle qualità che hanno, facendo una partita di attenzione e qualità”. Spazio anche per le proprie impressioni sul tecnico dei granata: “Giampaolo dà un’identità alla squadra. Ci riusciamo velocemente o meno velocemente, la nostra identità la esprimiamo in quello in cui crediamo. Ha idee, lavora, da ...

danytorino : In caso di esonero di Fabio #Liverani come mr del #Parma calcio, a chi affidereste la guida della squadra? #sondaggio #Calciomercato #calcio - NiccoPasta : @gabrielbar74 Questo Parma non ha ancora trovato il regista e ha grandissimi problemi in costruzione, poi considera… - Chicomesol : RT @emanuelecarioti: FATEMELO DIRE di MAURIZIO #LIVERANI: #NULLA E' CAMBIATO, #OGGI COME #IERI: - MaricaGusmitta : RT @emanuelecarioti: FATEMELO DIRE di MAURIZIO #LIVERANI: #NULLA E' CAMBIATO, #OGGI COME #IERI: - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: FATEMELO DIRE di MAURIZIO #LIVERANI: #NULLA E' CAMBIATO, #OGGI COME #IERI: -