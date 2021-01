LIVE –Fortitudo Bologna-Cantù 41-42, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 2 gennaio 2021) Fortitudo Bologna e Acqua S.Bernardo Cantù si affrontano nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A1 2020/2021. Sfida nelle retrovie con gli emiliani che stanno cercando di rilanciarsi dopo le difficoltà delle prime giornate in una stagione che prometteva cose diverse. Sabato 2 gennaio alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA FORTITUDO Bologna-Cantù 41-42 FINE PRIMO TEMPO 20? – Pecchia trova subito il controsorpasso: 41-40. 20? – Withers firma il vantaggio per la Lavoropiù: 39-40. 16? – Morbido jumper di Banks dalla lunetta: 35-31. 16? – Leunen ha troppo spazio per sbagliare la tripla dalla punta: 35-29. 14? – Arriva la prima bomba del match per l’Acqua ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Fortitudoe Acqua S.Bernardosi affrontano nell’anticipo della quattordicesima giornata diA1. Sfida nelle retrovie con gli emiliani che stanno cercando di rilanciarsi dopo le difficoltà delle prime giornate in una stagione che prometteva cose diverse. Sabato 2 gennaio alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LAFORTITUDO41-42 FINE PRIMO TEMPO 20? – Pecchia trova subito il controsorpasso: 41-40. 20? – Withers firma il vantaggio per la Lavoropiù: 39-40. 16? – Morbido jumper di Banks dalla lunetta: 35-31. 16? – Leunen ha troppo spazio per sbagliare la tripla dalla punta: 35-29. 14? – Arriva la prima bomba del match per l’Acqua ...

zazoomblog : LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 41-42 Serie A basket in DIRETTA: gli emiliani accelerano e vanni avanti al riposo -… - sportface2016 : #LBASerieA LIVE - Fortitudo Bologna e Cantù si affrontano nell'anticipo: segui gli aggiornamenti a partire dalle… - zazoomblog : LIVE Cantù-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Cantù-Fortitudo #Bologna… - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Venezia 63-61 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna-Venezia #63-6… - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Venezia 7-6 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna-Venezia #Serie -