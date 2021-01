LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 41-42 | Serie A basket in DIRETTA | gli emiliani accelerano e vanni avanti al riposo

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-42 Canestro di Palumbo 41-40 Canestro di Pecchia 39-40 Tripla di Withers e vantaggio! 39-37 Canestro di Smith 37-37 Due su due per Totè ai liberi e pareggio 37-35 Canestro di Totè e parziale di 4-0 perche si riavvicina 37-33 Canestro di Banks, a quota 12 punti personali 37-31 Canestro di Woodard e sempre +635-31 Canestro di Banks 35-29 Tripla di Leunen! 32-29 Canestro di Hunt 32-27 Canestro di Kennedy 30-27 Tripla di Totè! 30-24 Woodard! E anchesi sblocca da oltre l’arco dopo 14 minuti di gioco 27-24 Tripla di Baldasso dalla lunga distanza! 27-21 Canestro di Woodard e +6 per25-21 Uno su due ai liberi per Banks 25-20 Canestro di Totè 25-18 Canestro di Smith 23-18 Schiacciata di Procida ...