LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 35-29 | Serie A basket in DIRETTA | si sbloccano da oltre l’arco le due squadre

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37-31 Canestro di Woodard e sempre +635-31 Canestro di Banks 35-29 Tripla di Leunen! 32-29 Canestro di Hunt 32-27 Canestro di Kennedy 30-27 Tripla di Totè! 30-24 Woodard! E anchesi sblocca dadopo 14 minuti di gioco 27-24 Tripla di Baldasso dalla lunga distanza! 27-21 Canestro di Woodard e +6 per25-21 Uno su due ai liberi per Banks 25-20 Canestro di Totè 25-18 Canestro di Smith 23-18 Schiacciata di Procida per21-18 Due su due ai liberi per Baldasso 21-16 Canestro di Smith e riallunga19-16 Due su due per Procida dopo un fallo ingenuo di Banks 17-16 Tre su tre ai liberi per Banks quasi allo scadere 17-13 Due su due ai liberi per Bayehe 15-13 Tripla ...