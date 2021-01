LIVE Benetton Treviso-Zebre | Pro14 rugby in DIRETTA | l’attesissimo derby italiano | ospiti favoriti

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella decima giornata del Guinnesdi: in campo iltricolore in quel di Monigo, si sfidano. Inizia il cammino nel nuovo anno per le due franchigie italiane con subito la partita forse più sentita. Sarà la prima stracittadina della stagione, visto che la sfida che doveva esserci settimana scorsa è saltata a causa delle positività al Covid-19. Le due squadre italiane sono attualmente ultime nelle rispettive conference, con leche hanno ottenuto una vittoria in otto partite, mentre i veneti sono ancora alla ricerca del primo successo, con un match in meno giocato rispetto ai ...