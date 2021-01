LIVE Benetton Treviso-Zebre 15-24, Pro14 rugby in DIRETTA: trionfano gli ospiti (Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA Appuntamento a settimana prossima per la sfida al Lanfranchi di Parma. Grazie per averci seguito. Match durissimo, su un campo molto pesante: nel primo derby stagionale le Zebre riescono a prevalere per 24-15. Un incontro davvero molto equilibrato e ricco di cambi di fronte. 80? FINISCE QUI! Le Zebre vincono nuovamente il derby. 79? 24-15, Rizzi fa 3/3. 79? Vanno nuovamente per i pali gli ospiti: con il calcio realizzato sarebbero privati i padroni di casa del punto di bonus. 78? Partita che sembra essere indirizzata, difficile in 2? risalire il campo per i padroni di casa. 78? Ancora calcio di punizione per le Zebre, tanto nervosismo ora in campo. 76? Due su due per un gran Antonio Rizzi. 21-15, +6 per gli ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA Appuntamento a settimana prossima per la sfida al Lanfranchi di Parma. Grazie per averci seguito. Match durissimo, su un campo molto pesante: nel primo derby stagionale leriescono a prevalere per 24-15. Un incontro davvero molto equilibrato e ricco di cambi di fronte. 80? FINISCE QUI! Levincono nuovamente il derby. 79? 24-15, Rizzi fa 3/3. 79? Vanno nuovamente per i pali gli: con il calcio realizzato sarebbero privati i padroni di casa del punto di bonus. 78? Partita che sembra essere indirizzata, difficile in 2? risalire il campo per i padroni di casa. 78? Ancora calcio di punizione per le, tanto nervosismo ora in campo. 76? Due su due per un gran Antonio Rizzi. 21-15, +6 per gli ...

