LIVE Benetton Treviso-Zebre 10-18, Pro14 rugby in DIRETTA: oltre break di vantaggio gli ospiti (Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Gran calcio di Antonio Rizzi, che è subentrato a Canna. Zebre sul 18-10, oltre break. 59? Calcio di punizione per le Zebre, si va per i pali, per andare oltre break. 57? Arrivano altri cambi, spazio a Paolo Garbisi, mediano d’apertura della Benetton Treviso e della Nazionale Italiana. 56? Lo scontro questa volta lo vincono le Zebre che possono giocarsi una touche nei 22 avversari. 55? Una gran battaglia a metà campo, con il campo pesante il match è davvero molto fisico. 53? Tanta indisciplina per le Zebre, Treviso può ripartire ancora con il possesso. 52? Risultato che resta sotto break. Ancora una mezz’ora ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Gran calcio di Antonio Rizzi, che è subentrato a Canna.sul 18-10,. 59? Calcio di punizione per le, si va per i pali, per andare. 57? Arrivano altri cambi, spazio a Paolo Garbisi, mediano d’apertura dellae della Nazionale Italiana. 56? Lo scontro questa volta lo vincono leche possono giocarsi una touche nei 22 avversari. 55? Una gran battaglia a metà campo, con il campo pesante il match è davvero molto fisico. 53? Tanta indisciplina per lepuò ripartire ancora con il possesso. 52? Risultato che resta sotto. Ancora una mezz’ora ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima giornata del Guinnes Pro14 di rugby: in campo il derby tricolore in quel di Monigo, si sfidano Benetton ...

Benetton Treviso-Zebre oggi: orario, tv, programma, streaming Pro14 rugby

Si completa oggi, sabato 2 gennaio, la decima giornata del PRO14 2020-2021 di rugby, che prevede finalmente il derby italiano tra il Benetton Treviso e le Zebre, che andrà in scena alle ore 14.00. Si ...

