L’inverno più gelido di sempre in Europa | da Piccola Era Glaciale

In Gran Bretagna è ricordato come il più gelido. Un inverno particolarmente rigido in molte parti d'Europa, ma anche in Italia, fu ormai quello d'ormai quasi 60 anni fa. L'inverno del 1962-1963 era iniziato nella media, tuttavia una lieve nevicata a Londra si ebbe il 20 Novembre. I primi giorni del mese di Dicembre videro un'ondata di gelo, con temperature sotto lo zero per tutto il giorno nonostante il sole, a cui fece seguito una fitta nebbia che coprì di ghiaccio gli alberi. Va anche detto che all'epoca Londra era afflitta dallo smog, e la nebbia era un fenomeno atmosferico frequentissimo. Con l'avvicinarsi del Natale il clima tornò abbastanza mite per il periodo, con qualche pioggia e venti burrascosi, per altro non insoliti a Dicembre. Il 26 Dicembre 1962 l'atmosfera cambiò di nuovo, e dal pomeriggio cadde neve ...

