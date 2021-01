Liga 2020 2021 | Levante piegato dal Villareal | decide Moreno

Leggi su sportface

(Di sabato 2 gennaio 2021) Fernando Niño e Gerardhanno sancito il successo casalingo del, ai danni di unbattagliero (2-1). L’organico guidato da Emery ha consolidato la quarta posizione in, riscattando il doloroso insuccesso scaturito dal Siviglia, vittorioso tra le mura amiche nel confronto diretto. Le reti dei già menzionati protagonisti delsono arrivate rispettivamente al 19? e al 54?, rendendo vani gli sforzi degli ospiti. Ilha attuato un forcing finale intensivo, tentando di sgretolare le certezze della retroguardia casalinga, riuscendoci solo parzialmente. Un gol di Leon al 73? ha dato il via all’assedio corsaro, spentosi nei minuti finali grazie al pragmatismo del tandem Albiol-Torres. Vittoria e posizionamento Champions per il ...