Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Sampdoria

(Di sabato 2 gennaio 2021) Domani all’Olimpico, ore 15, si gioca. In porta per i giallorossi tocca Pau Lopez, mentre a sinistra agirà Bruno Peres, date le indisponibilità di Spinazzola e Calafiori. Assente anche Pedro. Ranieri si affida a Verre in appoggio a Quagliarella. Yoshida dovrebbe giocare da terzino destro.(3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All.: Fonseca.(4-4-1-1) – Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All.: Ranieri. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.