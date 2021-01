Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Udinese

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il posticipochiuderà la 15ª giornata di Serie A. Pirlo dovrebbe poter contare su De Ligt. Kulusevski favorito su Chiesa, davanti il tandem Morata–Ronaldo. Nell’assente lo squalificato Becao. In attacco recupera Deulofeu ma Gotti dovrebbe affidarsi a Lasagna assieme a Pussetto.(4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Bentancur, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata. All.: Pirlo.(3-5-2) – Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All.: Gotti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benevento-Milan) Playhitmusic - - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Crotone - #ultimissime #sulle #probabili - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Crotone - #ultimissime #sulle #probabili - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Crotone - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Crotone) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle

alfredopedulla.com

La Lazio si prepara per la partita contro il Genoa, Capodanno in campo. Luiz Felipe continua a essere tormentato dalla caviglia: ha svolto il riscaldamento coi compagni, poi si è staccato per una cors ...INTER-CROTONE (domani, ore 12.30) — Inter: Conte ripartirà dai titolarissimi per la rincorsa scudetto. Vidal dal 1' in mezzo con Brozovic (diffidato) e Barella, Hakimi e Young ...