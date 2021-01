Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Leggi su alfredopedulla

Domani alle 15 si affrontano. Tra i rossoblù pesa l'assenza di Godin, out per un affaticamento al soleo. Nandez potrebbe traslocare al centro per sostituire l'infortunato Rog: in tal caso spazio a destra a Pereiro. Gattuso deve fare a meno di Koulibaly, Mertens e Osimhen. In porta tocca a Ospina.(4-2-3-1) – Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Oliva, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All.: Di Francesco.(4-2-3-1) – Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna. All.: Gattuso.