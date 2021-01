Le sfide del 2021 per l’Italia sono almeno due. Il rischio, trovarsi a fine anno al punto di partenza (Di sabato 2 gennaio 2021) Quali sono le sfide e i rischi che il 2021 pone di fronte all’Europa e all’Italia? Ne vedo almeno due: la dispersione dell’enorme energia anche in termini di mobilitazione e speranza che il piano europeo Next Generation Eu ha creato in rivoli inefficaci di piccole azioni di breve respiro o scelte sbagliate gestite da politici inadeguati e spinte da settori produttivi ancora legati a logiche e interessi fossili, fatte senza un vero dibattito pubblico di qualità. Il Green Deal diventerà allora solo un’etichetta; e NGEu un enorme spreco se le emissioni non inizieranno a calare radicalmente entro i prossimi tre-quattro anni, se non nasceranno nuovi lavori, nuove competenze, nuove filiere produttive spinte da nuovi comportamenti e priorità di consumo, e questo sarebbe una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Qualilee i rischi che ilpone di fronte all’Europa e al? Ne vedodue: la dispersione dell’enorme energia anche in termini di mobilitazione e speranza che il piano europeo Next Generation Eu ha creato in rivoli inefficaci di piccole azioni di breve respiro o scelte sbagliate gestite da politici inadeguati e spinte da settori produttivi ancora legati a logiche e interessi fossili, fatte senza un vero dibattito pubblico di qualità. Il Green Deal diventerà allora solo un’etichetta; e NGEu un enorme spreco se le emissioni non iniziera calare radicalmente entro i prossimi tre-quattro anni, se non nascernuovi lavori, nuove competenze, nuove filiere produttive spinte da nuovi comportamenti e priorità di consumo, e questo sarebbe una ...

virginiaraggi : Il prossimo anno Roma presiederà il vertice Urban20 e sarà protagonista di uno dei momenti più importanti di confro… - gabrieligm : Auguri a tutti per un #buonanno! Che il 2021 possa essere l’anno del riscatto, che realizzi i vostri sogni e ci don… - antoniospadaro : Che cosa augurarci per il 2021? Una nuova #immaginazione del #possibile che plasmi la nostra vita personale, social… - Noovyis : (Le sfide del 2021 per l’Italia sono almeno due. Il rischio, trovarsi a fine anno al punto di partenza) Playhitmus… - FootStatsCalcio : Undici volte su venti le sfide in #SerieB fra #Lecce e #Monza sono terminate col segno X. #LecceMonza #LECMON… -

Ultime Notizie dalla rete : sfide del Le sfide del 2021 per l’Italia sono almeno due. Il rischio, trovarsi a fine anno al punto di partenza Il Fatto Quotidiano Le sfide del 2021 per l’Italia sono almeno due. Il rischio, trovarsi a fine anno al punto di partenza

Quali sono le sfide e i rischi che il 2021 pone di fronte all’Europa e all’Italia? Ne vedo almeno due: la dispersione dell’enorme energia anche in termini di mobilitazione e speranza che il piano euro ...

Calcio: Pirlo, a gennaio tante sfide da affrontare al meglio

(ANSA) – TORINO, 02 GEN – “Sarà un mese molto importante, avremo tante partite e diverse competizioni tra cui anche la finale di Supercoppa: dovremo affrontarle al meglio, ci sarà spazio per tutti e d ...

Quali sono le sfide e i rischi che il 2021 pone di fronte all’Europa e all’Italia? Ne vedo almeno due: la dispersione dell’enorme energia anche in termini di mobilitazione e speranza che il piano euro ...(ANSA) – TORINO, 02 GEN – “Sarà un mese molto importante, avremo tante partite e diverse competizioni tra cui anche la finale di Supercoppa: dovremo affrontarle al meglio, ci sarà spazio per tutti e d ...