Le dosi non bastano, estrazione per decidere chi sarà vaccinato nella casa di riposo (Di sabato 2 gennaio 2021) Una lotteria . Le dosi di vaccino non bastano e si estrae a sorte il nome di chi sarà vaccinato . E' la situazione in una struttura per anziani in Germania , come denuncia Lutz Stroppe, ex segretario ... Leggi su leggo (Di sabato 2 gennaio 2021) Una lotteria . Ledi vaccino none si estrae a sorte il nome di chi. E' la situazione in una struttura per anziani in Germania , come denuncia Lutz Stroppe, ex segretario ...

giuliainnocenzi : Delle 470.000 dosi di vaccino arrivate in Italia ne sono state utilizzate solo 35.000.Dopo il record del nostro pae… - riotta : 470.000 dosi consegnate 45.000 somministrate Refuso mio e mi scuso (do not live and type) Ma denuncia non muta affa… - RobertoBurioni : @diabolicus23 @udogumpel @il_trope La situazione è complessa e non ci sono dati solidi su cosa accada con una sola… - ForumSovranista : RT @sabrimaggioni: #Lombardia arrivate 80.595 dosi di vaccino somministrate SOLO 2.171 I cittadini non si fidano di 1 vaccino sperimentale… - Caramel89409333 : RT @laura_ceruti: Se abbiamo pochi vaccini e saremo costretti ancora in prigione in casa è PERCHÉ QUESTO GOVERNO NON HA ANCORA PRESO I 37 M… -