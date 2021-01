Latina | evade 2 volte in 24 ore prima dell’udienza | riarrestato il pusher scoperto da Brumotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ha tentato due evasioni dagli arresti domiciliari in 24 ore, così A.M, il 37enne algerino arrestato per spaccio dopo un servizio di Striscia la Notizia, è finito nuovamente nei guai. L’arresto e le evasioni Il 37enne era stato beccato a vendere droga nel quartiere Nicolosi, a, in uno dei servizi dell’inviato di Striscia Vittorio, registrato a fine ottobre. Per lo spacciatore algerino era scattata la condanna agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi però, durante un controllo dei Carabinieri, l’uomo non era stato trovato nella sua abitazione. Una volta rintracciato, il 37enne è stato arrestato per evasione. Ma, quando la mattina seguente i militari si sono recati a casa sua per prelevarlo e accompagnarlo in tribunale, l’uomo era evaso di nuovo. Così, dopo ore di ricerche, l’algerino è stato nuovamente rintracciato e ...