L'arte non ha confini con Cynthia Penna (Di sabato 2 gennaio 2021) L'occhio di Leone , ideato dall'artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull'arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell'arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Ilaria Sabatino L'arte come motore di vita, di ricerca, di scambio a livello nazionale ed internazionale! Questo il pensiero primario della curatrice Cynthia Penna, fondatrice nel 2007 dello spazio Art1307 e nel 2012 della Residenza degli artisti, luoghi nati proprio per creare uno scambio culturale e artistico tra realtà apparentemente diverse. C'è sempre un canale, che porterà l'arte in tutte le sue espressioni, nel mondo per farla conoscere, amare e capire.

