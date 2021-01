Larry King ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid (Di sabato 2 gennaio 2021) Il famoso giornalista e conduttore della CNN Larry King è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19. Sono ore d’apprensione per la famiglia King e per tutto il mondo dello spettacolo made in USA. Da qualche ora, infatti, è stata resa nota la notizia del ricovero del famoso e leggendario conduttore televisivo Larry L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 2 gennaio 2021) Il famoso giornalista e conduttore della CNNè statoinil-19. Sono ore d’apprensione per la famigliae per tutto il mondo dello spettacolo made in USA. Da qualche ora, infatti, è stata resa nota la notizia del ricovero del famoso e leggendario conduttore televisivoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il famoso giornalista e conduttore della CNN Larry King è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19.