L’anno del rinnovamento, l’oroscopo del 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) Un anno di rinnovamento, quello che verrà. Vediamo cosa riserva ad ogni segno il 2021. Segno del LeoneIl rinnovamento per i segni di fuocoL’Ariete nel 2021 tirerà un bel respiro di sollievo. Sarà libero di pianificare il presente e programmare il futuro. Saturno aiuterà in ogni settore e Giove in Acquario vi donerà momenti di fortuna. Plutone in Capricorno mantiene qualche tensione, ancora po’ di pazienza prima di essere del tutto spensierati ma il trend delL’anno è sicuramente positivoIl leone deve essere paziente e tollerante , soprattutto nei rapporti con gli altri. Ricordate che ad ogni azione corrisponde una reazione quindi occhio a come vi muovete. Consigliata la prudenza visto Saturno, Giove e Urano contro. Se riuscirete a rimanere tranquilli vi scoprirete più forti.Cari ... Leggi su altranotizia (Di sabato 2 gennaio 2021) Un anno di, quello che verrà. Vediamo cosa riserva ad ogni segno il. Segno del LeoneIlper i segni di fuocoL’Ariete neltirerà un bel respiro di sollievo. Sarà libero di pianificare il presente e programmare il futuro. Saturno aiuterà in ogni settore e Giove in Acquario vi donerà momenti di fortuna. Plutone in Capricorno mantiene qualche tensione, ancora po’ di pazienza prima di essere del tutto spensierati ma il trend delè sicuramente positivoIl leone deve essere paziente e tollerante , soprattutto nei rapporti con gli altri. Ricordate che ad ogni azione corrisponde una reazione quindi occhio a come vi muovete. Consigliata la prudenza visto Saturno, Giove e Urano contro. Se riuscirete a rimanere tranquilli vi scoprirete più forti.Cari ...

borghi_claudio : Auguri di buon anno. Finita la ricreazione ricominciamo a ragionare. Regalino: 'l'Unità' del capodanno in cui arri… - juventusfc : Il modo migliore di cominciare l'anno? In campo ?? Sul nostro canale Youtube il video del primo allenamento del 20… - NicolaPorro : Buon 2021! Che si apre con pessime premesse: sarà l'anno della definitiva vittoria della dittatura sanitocratica. ??… - JCTweet_ : RT @FabioG3: @JCTweet_ Ziliani protagonista dell'ultimo periodo, con grande abnegazione una cazzata al giorno, anche durante la sosta, ha d… - Lapalmauz : @Meoz88 Si sì infatti, probabilmente mi sono confuso con l’Arsenal, still sono stupito del posizionamento dello Uni… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno del Previsioni e interessi di investimento sulle compravendite immobiliari 2021 Fortune Italia