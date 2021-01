Lanciano il frigo dal terzo piano e festeggiano tra le risate: finisce malissimo (Di sabato 2 gennaio 2021) Il video del Capodanno a Taranto era finito sui social, con sdegno generalizzato. Il protagonista si è presentato oggi dalla polizia locale. Una squadra di agenti aveva compiuto stamattina alle 6 un ... Leggi su today (Di sabato 2 gennaio 2021) Il video del Capodanno a Taranto era finito sui social, con sdegno generalizzato. Il protagonista si è presentato oggi dalla polizia locale. Una squadra di agenti aveva compiuto stamattina alle 6 un ...

