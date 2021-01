L’accademia di Lettere sul caso Cavani | “Negrito non è un offesa | squalifica ingiusta”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 gennaio 2021) “Qui la parola ‘negro’ e il suo diminuitivo ‘’ così come gordo (grasso) e il suo diminutivo gordito, o come flaco (magro) sono comunemente usati come scherzosi o in segno d’affetto tra amici. Nello spagnolo che si parla in Uruguay, ad esempio, ci si chiama così tra padre e figlio, o tra amici, ed è normale sentire parole come gordito, negro,… E non sono necessariamente riferite a una persona che è grassa o con la pelle scura”.didell’Uruguay corre in difesa di Edinson, che ha risposto a una storia su Instagram di un amico chiamandolo “” e ricevendo tre giornate dida parte della FA. “La Federcalcio inglese ha commesso una grave ingiustizia ad un atleta uruguayano di altissimo livello internazionale e ha ...