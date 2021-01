La vita è bella | trama | cast | colonna sonora e streaming del film su Canale 5

Leggi su tpi

(Di sabato 2 gennaio 2021) La, citazioni edelsu5 Laè il classicodi Roberto Benigni sul dramma della Seconda guerra Mondiale, raccontata come un gioco, e vincitore di tre premi Oscar, in onda questa sera, sabato 2 gennaio 2021 su5 dalle 21.20. Diretto e interpretato da Roberto Benigni, il, con lacomposta da Nicola Piovani, che gli valse uno degli Oscar, racconta la storia di un uomo, Guido Orefice, dalla personalità simpatica ed esuberante, che viene deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista e che cerca di far vivere ...