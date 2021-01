La vita è bella, Roberto Benigni: "Quando vidi il film col Papa in pantofole" (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo l'uscita nelle sale de La vita è bella Roberto Benigni fu invitato da Giovanni Paolo II a visionare il film con lui in Vaticano. Nel corso degli anni Roberto Benigni ha raccontato spesso un'incredibile aneddoto che ha avuto luogo in Vaticano dopo la premiere cinematografica de La vita è bella: l'attore e regista toscano ebbe l'onore di visionare il film con Papa Giovanni Paolo II il quale, a quanto pare, indossava un paio di pantofole. "Ero partito da Roma per Los Angeles e ricevetti una chiamata dal Vaticano, perché il Papa voleva vedermi e vedere 'La vita è bella'" ha ricordato l'attore. "Presi un aereo e tornai ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo l'uscita nelle sale de Lafu into da Giovanni Paolo II a visionare ilcon lui in Vaticano. Nel corso degli anniha raccontato spesso un'incredibile aneddoto che ha avuto luogo in Vaticano dopo la premiere cinematografica de La: l'attore e regista toscano ebbe l'onore di visionare ilconGiovanni Paolo II il quale, a quanto pare, indossava un paio di. "Ero partito da Roma per Los Angeles e ricevetti una chiamata dal Vaticano, perché ilvoleva vedermi e vedere 'La'" ha ricordato l'attore. "Presi un aereo e tornai ...

