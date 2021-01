La vita è bella: Mario Monicelli e la sua battuta tagliente su Roberto Benigni e sull'Oscar (Di sabato 2 gennaio 2021) Mario Monicelli schernì La vita è bella con una battuta e il film in seguito fu criticato anche da altri, tra cui Liliana Segre e Alessandro Barbero. La vita è bella di Roberto Benigni fu molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica ma ricevette anche valutazioni negative: il regista Mario Monicelli, ad esempio, lo criticò aspramente e accusò il collega toscano di revisionismo storico, utilizzato esclusivamente al fine di vincere il tanto ambito premio Oscar. In un'intervista del 2005, parlando del film, Monicelli dichiarò: "Non come quelle storie inventate, non come quella mascalzonata di Benigni in La vita è ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 gennaio 2021)schernì Lacon unae il film in seguito fu criticato anche da altri, tra cui Liliana Segre e Alessandro Barbero. Ladifu molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica ma ricevette anche valutazioni negative: il regista, ad esempio, lo criticò aspramente e accusò il collega toscano di revisionismo storico, utilizzato esclusivamente al fine di vincere il tanto ambito premio. In un'intervista del 2005, parlando del film,dichiarò: "Non come quelle storie inventate, non come quella mascalzonata diin Laè ...

