La Vita è Bella, Giorgio Cantarini: che fine ha fatto il bambino (Di sabato 2 gennaio 2021) Il cast del film protagonista della pellicola di Roberto Benigni. (screenshot video)Classe 1992, umbro di nascita, Giorgio Cantarini è noto nel mondo del cinema per il suo ruolo nella pellicola La Vita è Bella, uscita nel 1997. L'attore fece da bambino il suo esordio cinematografico, vincendo l'Oscar al fianco di Roberto Benigni. Tre le statuette, miglior film straniero, miglior attore protagonista (Roberto Benigni) e migliore colonna sonora (Nicola Piovani), su sette candidature. Non solo: il bambino vince lo Young Artist Award. Grazie a questo premio, ottiene due record: il più giovane e l'unico italiano ad averlo ottenuto. —>>> Ti potrebbe interessare anche Separazione tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: i motivi della scelta Dopo La ...

