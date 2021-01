La vita è bella film stasera in tv 2 gennaio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Laè ilin tv sabato 22021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Lain tv:La regia è di Roberto Benigni. Ilè composto da Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Gina Rovere, Marisa Paredes, Giuliana Lojodice, Giorgio Cantarini, Giustino Durano, Amerigo Fontani, Sergio Bustric, Lydia Alfonsi, Horst Buchholz, Pietro De Silva, Francesco Guzzo. Lain tv: ...