La Verità: “Per Netflix Muccioli era mandante di omicidi, creatore di lager e pure omosessuale” (Di sabato 2 gennaio 2021) La Verità, con Giorgio Gandola, si scaglia contro “SanPa” la docu-serie di Netflix su San Patrignano. L’articolo è intitolato: “San Patrignano dipinta come lager è un regalo ai detrattori di Muccioli”, e ancora: “Tra scene di catene e filo spinato, il prodotto è un processo al fondatore che salvò migliaia di tossicodipendenti, considerati reietti dalla sinistra”. L’articolo comincia così: Alla fine è slittata la frizione e lo hanno fatto diventare omosessuale. Niente di male ma curioso per i valori del politicamente corretto. Solo per dare l’idea del crescendo rossiniano, del vortice al veleno nel quale Vincenzo Muccioli è stato gettato a 25 anni dalla morte. Come quando cominci a insultare qualcuno, perdi il controllo e non ti fermi più. Prima santone perdigiorno, poi medium da ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) La, con Giorgio Gandola, si scaglia contro “SanPa” la docu-serie disu San Patrignano. L’articolo è intitolato: “San Patrignano dipinta comeè un regalo ai detrattori di”, e ancora: “Tra scene di catene e filo spinato, il prodotto è un processo al fondatore che salvò migliaia di tossicodipendenti, considerati reietti dalla sinistra”. L’articolo comincia così: Alla fine è slittata la frizione e lo hanno fatto diventare. Niente di male ma curioso per i valori del politicamente corretto. Solo per dare l’idea del crescendo rossiniano, del vortice al veleno nel quale Vincenzoè stato gettato a 25 anni dalla morte. Come quando cominci a insultare qualcuno, perdi il controllo e non ti fermi più. Prima santone perdigiorno, poi medium da ...

