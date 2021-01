La Scozia dice no alla Brexit: torneremo in Europa (Di sabato 2 gennaio 2021) Non bastava lo schiaffo a Johnson dal padre che vuole la cittadinanza francese; Nicola Sturgeon nel primo giorno di Brexit manda, via Twitter, un messaggio a Bruxelles accompagnato dalla fotografia ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 gennaio 2021) Non bastava lo schiaffo a Johnson dal padre che vuole la cittadinanza francese; Nicola Sturgeon nel primo giorno dimanda, via Twitter, un messaggio a Bruxelles accompagnato dfotografia ...

Agenzia_Ansa : L'era post #Brexit comincia senza caos, ma la Scozia dice no #ANSA - alinatede : RT @DebAttanasio: Mi concedo una profezia a lunga scadenza sulla #brexit. La Scozia si stacca, l'Irlanda si riunisce, il Galles dice 'e io… - AltreNews : RT @Agenzia_Ansa: L'era post #Brexit comincia senza caos, ma la Scozia dice no #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'L'era post #Brexit comincia senza caos, ma la Scozia dice no #ANSA - cappelIaiomatto : L'era post #Brexit comincia senza caos, ma la Scozia dice no #ANSA -