La prima nata a Genova dimostra che non c'è solo il Covid da combattere nel 2021, ma anche (e ancora) il razzismo (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 32 dicembre in molti speravano che fosse il primo gennaio, che l'anno nuovo si fosse portato via mica solo il Covid-19 da combattere ora con un vaccino finalmente disponibile ma anche le croste di quelle brutture che hanno insozzato un anno già difficile, pesante, inquinato da un cattivismo (in tutte le sue forme: razzismo, disprezzo per i poveri, bastoni sui disperati) che ha reso l'aria ancora più tossica e pestifera. Il 32 dicembre il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la foto di una mamma che tiene in braccio la figlia appena nata. La bambina si chiama Graeter ed è la prima nata a Genova. Graeter è figlia di Joy, una donna nata in Nigeria, ...

GiovanniToti : Nel Paese con il tasso di natalità più basso al mondo, la nascita di una nuova creatura è una bella notizia, quale… - Corriere : «È nera, non italiana»: la polemica della Lega sulla prima nata in Liguria del 2021 e sul post di Toti - GiovanniToti : Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021! Alla Spezia poco dopo mezzanotte è nata Morena, a Imperia il Loui… - sardo1951 : RT @DaliaDaliaanfo: Secondo il capogruppo della #Lega #Stefano #Mai, la prima bambina nata in #Liguria nel 2021 'non può essere definita né… - armdigennaro : RT @DaliaDaliaanfo: Secondo il capogruppo della #Lega #Stefano #Mai, la prima bambina nata in #Liguria nel 2021 'non può essere definita né… -