"La piaga purulenta". Le impensabili parole di Antonio Maria Rinaldi su Matteo Renzi: chi sono i "responsabili"? (Di sabato 2 gennaio 2021) Incredile ma vero: per una volta un leghista sta con Matteo Renzi. Si tratta di Antonio Maria Rinaldi, che dice la sua in un tweet con cui sintetizza la situazione politica attuale. Breve sintesi: il leader di Italia Viva è davvero pronto alla crisi, il 7 gennaio potrebbe ritirare i suoi ministri e votare contro Giuseppe Conte in aula, aprendo la strada a un nuovo governo. A meno che a salvare il presunto avvocato del popolo siano i cosiddetti "responsabili", un gruppo di parlamentari pronto ad accordargli la fiducia e confluire in maggioranza. Situazione che Rinaldi commenta tranchant, con poche ma incisive parole: "E se i responsabili fossero invece coloro i quali vogliono staccare la spina a questo governo? Come si dice? Il medico ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Incredile ma vero: per una volta un leghista sta con. Si tratta di, che dice la sua in un tweet con cui sintetizza la situazione politica attuale. Breve sintesi: il leader di Italia Viva è davvero pronto alla crisi, il 7 gennaio potrebbe ritirare i suoi ministri e votare contro Giuseppe Conte in aula, aprendo la strada a un nuovo governo. A meno che a salvare il presunto avvocato del popolo siano i cosiddetti "", un gruppo di parlamentari pronto ad accordargli la fiducia e confluire in maggioranza. Situazione checommenta tranchant, con poche ma incisive: "E se ifossero invece coloro i quali vogliono staccare la spina a questo governo? Come si dice? Il medico ...

