La Netflix della cultura di Franceschini e Palermo non aiuta gli artisti ma solo Chili (Di sabato 2 gennaio 2021) Il socio di Cassa depositi e presti - nella piattaforma che parte con 10 milioni di euro pubblici - ne sarà anche il primo ricco cliente. Il rischio di impresa è tutto a carico dei teatri, dei cantanti e delle compagnie. O dello StatoTutti gli amici di Fabrizio Palermo, il capo di Cdp che non dice mai di no ai potenti " Leggi su espresso.repubblica (Di sabato 2 gennaio 2021) Il socio di Cassa depositi e presti - nella piattaforma che parte con 10 milioni di euro pubblici - ne sarà anche il primo ricco cliente. Il rischio di impresa è tutto a carico dei teatri, dei cantanti e delle compagnie. O dello StatoTutti gli amici di Fabrizio, il capo di Cdp che non dice mai di no ai potenti "

sassi_mario : RT @dpzaccone: In #SANPA @netflix è stata data grande centralità alla figura di #VincenzoMuccioli. Dal 2011 @San_Patrignano sono gli oltre… - pino_nostro : RT @dpzaccone: In #SANPA @netflix è stata data grande centralità alla figura di #VincenzoMuccioli. Dal 2011 @San_Patrignano sono gli oltre… - dpzaccone : In #SANPA @netflix è stata data grande centralità alla figura di #VincenzoMuccioli. Dal 2011 @San_Patrignano sono g… - marchess88 : È un caso la serie #Netflix su #sanpatrignano intitolata #SanPa con la comunità che protesta dicendo che è un racco… - SilviaSyb : @demotivatrice10 @schiva_questa @ombroman @pa_gentile Netflix ha affidato il nuovo doppiaggio a chi costava meno, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix della La Netflix della cultura di Franceschini e Palermo non aiuta gli artisti ma solo Chili L'Espresso Il finale di Cobra Kai 3, spiegato

Come finisce Cobra Kai 3 su Netflix? La terza stagione della serie sequel di Karate Kid con protagonisti Ralph Macchio e William Zabka.

Alessandro Borghi, annuncio a sorpresa: l’ha appena svelato, fan in visibilio!

Alessandro Borghi, incredibile annuncio a sorpresa, l'ha appena svelato con un post sul suo profilo instagram: fan in visibilio.

Come finisce Cobra Kai 3 su Netflix? La terza stagione della serie sequel di Karate Kid con protagonisti Ralph Macchio e William Zabka.Alessandro Borghi, incredibile annuncio a sorpresa, l'ha appena svelato con un post sul suo profilo instagram: fan in visibilio.