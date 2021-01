La maturità potrebbe aiutarci

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ha inizio con una notizia tutt’altro che piacevole il nuovo anno dei tifosi napoletani: Victor Osimhen è risultato positivo (asintomatico) al tampone effettuato al rientro in Italia. L’assenza di un mese dell’attaccante nigeriano si è fatta decisamente sentire, (solo una sconfitta in campionato con Victor in campo, tre senza) ed il calendario molto fitto preoccupa molto i tifosi e presumibilmente la dirigenza partenopea. Nell’arco di una sola settimana il Napoli dovrà affrontare Cagliari, Spezia ed Udinese, ed è inoltre in programmata per il 20 Gennaio la finale di Supercoppa contro la Juventus. Il calendario del Napoli dal 3 al 24 gennaioVictor Osimhen resterà in isolamento per un periodo di tempo non definibile e, con Mertens ancora fuori dai giochi, il ruolo di punta titolare nelle prossime partite spetta ad Andrea Petagna, che non ha di certo brillato fino ad oggi. A coadiuvare il ...