La “Mano de Dios” si canta in napoletano: la versione di Dario Sansone (VIDEO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Una bella iniziativa, associata all’occasione della riapertura di un teatro dopo tanto tempo. Tutto ciò ha mosso Peppe Iodice, in diretta dal teatro Troisi, per il suo “Peppy new year”, lo spettacolo utile per dare il benvenuto al nuovo anno dopo un periodo veramente complicato sotto tutti i punti di vista e utile a supportare l’iniziativa del “Giocattolo sospeso”. Un modo per regalare sorrisi grazie anche all’intervento di tanti amici del comico napoletano che hanno voluto prendere parte all’evento. “Ho ritrovato i miei vecchi amici, Artisti veri e generosi e conosciuto meglio talenti e anime meravigliose, ho giocato per 2 ore e mezza come se ‘sto str… di virus non ci fosse mai stato, siamo risultati tutti negativi al tampone, la televisione per una sera è stata lei dietro a noi dopo che per anni l’abbiamo inseguita rispettando ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Una bella iniziativa, associata all’occasione della riapertura di un teatro dopo tanto tempo. Tutto ciò ha mosso Peppe Iodice, in diretta dal teatro Troisi, per il suo “Peppy new year”, lo spettacolo utile per dare il benvenuto al nuovo anno dopo un periodo veramente complicato sotto tutti i punti di vista e utile a supportare l’iniziativa del “Giocattolo sospeso”. Un modo per regalare sorrisi grazie anche all’intervento di tanti amici del comicoche hanno voluto prendere parte all’evento. “Ho ritrovato i miei vecchi amici, Artisti veri e generosi e conosciuto meglio talenti e anime meravigliose, ho giocato per 2 ore e mezza come se ‘sto str… di virus non ci fosse mai stato, siamo risultati tutti negativi al tampone, la televisione per una sera è stata lei dietro a noi dopo che per anni l’abbiamo inseguita rispettando ...

