La mamma di Zaniolo sulla vita privata del calciatore: "non sono d'accordo sulla storia con Madalina Ghenea" (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua la querelle che riguarda la vita privata di Nicolò Zaniolo. Negli ultimi giorni è stata confermata la notizia della gravidanza di Sara Scaperrotta, l'ex fidanzata del calciatore della Roma, il giallorosso adesso fa coppia fissa con Madalina Ghenea. Il talento del calcio ha dovuto fare i conti con due gravissimi infortuni, nel periodo migliore della sua carriera è stato costretto a fermarsi. Adesso sta provando a recuperare, avrà bisogno ancora di tempo. La mamma di Zaniolo sulla vita privata del calciatore foto InstagramFrancesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo ha provato a fare un pò di chiarezza ...

